В Коми на одном предприятии произошла драка между сотрудниками
- 16:45 10 октября
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- Инесса Богатая
На нефтедобывающем предприятии в Коми произошел серьезный инцидент: двое сотрудников устроили драку. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По данным Гострудинспекции республики, между двумя сотрудниками возник конфликт, который перешел в физическую схватку, в результате чего один из работников получил значительные травмы.
Отметим, что расследование инцидента показало, что причиной происшествия стали нарушения установленного трудового режима и дисциплины.
"По итогам расследования комиссия предложила меры для устранения причин случившегося и вынесла организации предупреждение о недопустимости нарушения трудового законодательства", - сообщили в региональном ведомстве.
Также напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что житель Коми стал жертвой мошенничества, потеряв почти миллион рублей. Как рассказал пострадавший, ему позвонил человек, представившийся сотрудником мобильной компании, и сообщил, что его сим-карта скоро будет деактивирована. Для ее сохранения потребовалось передать код из sms-сообщения. После этого мужчине стали названивать аферисты и всячески манипулировать им.