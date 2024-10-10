В Коми на одном предприятии произошла драка между сотрудниками

На нефтедобывающем предприятии в Коми произошел серьезный инцидент: двое сотрудников устроили драку. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По данным Гострудинспекции республики, между двумя сотрудниками возник конфликт, который перешел в физическую схватку, в результате чего один из работников получил значительные травмы.

Отметим, что расследование инцидента показало, что причиной происшествия стали нарушения установленного трудового режима и дисциплины.