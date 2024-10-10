В лесу под Усинском нашли тело мертвого мужчины

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усинске завершились поисковые работы, связанные с исчезновением местного жителя, отправившегося за ягодами и не вернувшегося обратно. Об этом инциденте сообщили Комиинформ со ссылкой на личные источники.

Александр Титов, 1960 года рождения, пропал в понедельник, 7 октября, направившись на болото около поселка Парма. По возвращении его ожидали, однако мужчина домой так и не пришёл.

Для поисковых мероприятий были мобилизованы волонтёры из числа местного населения, а также привлечен Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС. Интенсивный поиск продолжался два дня, 8 и 9 октября. К сожалению, 9 октября стало известно, что мужчина найден мертвым.