Жители Коми стали реже болеть туберкулезом

В Коми уровень заболеваемости туберкулезом упал до показателей, зафиксированных во времена СССР. Количество зарегистрированных случаев как у взрослых, так и у детей продолжает уменьшаться. Об этом сообщает "БНК".

Медики напоминают, что для предупреждения заболевания важны вакцинация младенцев в роддомах и ежегодная флюорография для лиц старше 15 лет.

В СГУ имени Питирима Сорокина прошла конференция, посвященная вопросам фтизиатрической помощи детям. На нее собрались эксперты по борьбе с туберкулезом из Коми и других регионов России 10 октября.

По данным Надежды Клевно, ведущего научного сотрудника НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, в России наблюдается низкий уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. Страна вышла из числа неблагополучных по этому недугу.

В Коми также стабильная ситуация. За последние семь лет случаи заболевания уменьшаются, и.о. главного врача республиканского противотуберкулезного диспансера Снежана Тоинова отметила, что уровень ниже советского периода — 19 случаев на 100 тысяч человек в 2023 году, и ожидается дальнейшее снижение до 17-18 случаев в 2024 году.

Детская заболеваемость туберкулезом в Коми ниже, чем в среднем по стране: 2, 8 против 3, 4 случаев на 100 тысяч населения. В текущем году шестеро детей в республике заболели туберкулезом. Валентина Гудырева, главный детский фтизиатр Минздрава Коми, акцентировала внимание на регулярных обследованиях взрослых для профилактики, так как они являются основным источником заражения, а подросткам требуется флюорография каждый год. Также важна вакцинирование: родители не должны отказываться от БЦЖ-М, которую новорожденным делают в роддоме.

Надежда Клевно отметила, что снижение заболеваемости связано с новыми эффективными лекарствами, которые сокращают лечение с 24 до 9-15 месяцев, а также с новыми методами идентификации риска заболевания. Например, диаскинтест помогает выявить предрасположенность к туберкулезу у детей с восьми лет, и своевременное профилактическое лечение предотвращает развитие болезни.