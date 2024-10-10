Стала известна самая полезная рыба - ешьте ее 2 раза в неделю, богата селеном, фосфором и хороша на вкус
- 17:00 10 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Рыба заслуженно считается одним из самых полезных продуктов для здоровья человека.
Её состав богат витаминами, минералами, жирными кислотами и белками, что делает её важной для поддержания здоровья сердца, мозга, суставов и способствует замедлению процессов старения.
Морская и речная рыба
Морская рыба традиционно известна своим высоким содержанием полезных омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга. В отличие от неё, речная рыба содержит больше белков и железа. Однако качество рыбы во многом зависит от условий её обитания и обработки. К примеру, при интенсивной заморозке морская рыба может потерять часть своих полезных свойств, тогда как речная рыба из загрязнённых источников может быть небезопасной.
Проблемы с фермерской рыбой
В последние годы фермерская рыба стала более популярной, однако она не всегда так полезна, как хотелось бы. Некоторые фермерские варианты содержат ростовые стимуляторы, красители и антибиотики, что уменьшает их полезность и может нанести вред здоровью. Дикая рыба из естественной среды по-прежнему предпочтительнее.
Как выбрать хорошую рыбу
- Внешний вид: естественный цвет, крупные плавники.
- Надёжные поставщики: покупка от проверенных производителей обеспечивает качество.
- Температурный режим: правильные условия хранения и транспортировки крайне важны.
Выбирая качественную рыбу и морепродукты, такие как кальмары, ещё не массово разводимые на фермах, можно значительно улучшить свой рацион и поддерживать здоровье на высоком уровне.