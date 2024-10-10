Житель Коми отдал мошеннице почти один миллион рублей

Фото "Про Город"

В отдел полиции Усть-Куломского района обратился 23-летний работник деревообрабатывающей компании с жалобой на мошенничество, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми. По словам потерпевшего, когда он возвращался домой после изнурительной ночной смены, ему позвонил человек, представившийся сотрудником сотового оператора, и сказал, что его сим-карта скоро перестанет действовать. Для её продления потребовалось сообщить код из sms-сообщения.

Мужчина пояснил, что после ночной смены, находясь в усталом состоянии, выполнил все указания обманщиков и передал им код. Через минуту ему вновь позвонили, на этот раз «представительница Центробанка», которая убедила его, что данные его профиля на Госуслугах стали доступны мошенникам, оформляющим крупный кредит на его имя.

Чтобы предотвратить эту операцию, злоумышленница посоветовала взять кредит на 740 тысяч рублей и оформить кредитную карту на 220 тысяч рублей в различных банках. Затем установить приложение для бесконтактных платежей, привязать к нему специальный счет и внести полученные средства через банкомат.

При этом мошенница настаивала, чтобы в банке заявитель сказал, что деньги нужны для покупки автомобиля, чтобы аннулировать долговые обязательства.

Мужчина понял, что стал жертвой обмана, только на следующий день, когда кредиты остались, а "консультанты" перестали выходить на связь и заблокировали свои контакты. Всего ущерб составил примерно 960 тысяч рублей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".