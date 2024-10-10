Морозы до -14С и порывистый ветер: погода в Коми 10 октября

Прогноз метеорологической обстановки на 10 октября был разработан Коми ЦГМС.

В этот четверг в республике ожидается преимущественно ясная погода. Осадки маловероятны. Ветер будет дуть с северо-востока или востока со скоростью 1-6 метров в секунду, а в южных районах усилится до 6-11 метров в секунду. В Воркутинском районе прогнозируется переменная облачность. В ночные и утренние часы возможно небольшое выпадение снега. Ветер будет северного или северо-западного направления, скорость составит 3-8 метров в секунду. Температурные показатели: ночью – от -3 до -14 градусов, днем – от -1 до +4 градуса, а в северных областях – от -3 до +2 градусов Цельсия.