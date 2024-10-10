В Сыктывкаре неизвестные сбросили на иномарку строительную плитку

В Сыктывкаре вандалы испортили автомобиль, сбросив на него строительную плитку. Об этом сообщает "Комиинформ". Так, инцидент случился на парковке жилого дома, расположенного по адресу ул. Карла Маркса, 111. Пострадала иномарка Audi Q7.

Полиция проводит проверку по факту нанесения ущерба имуществу.

Согласно данным издания "Комиинформ", житель дома, куривший на балконе, заметил, как в крышу машины что-то упало, за чем последовал хлопок. Потом он услышал детский смех, доносящийся с верхних этажей. Он немедленно сообщил о случившемся консьержу, который вызвал полицию.

Также по сведению информационного агентства, в результате броска с балкона куска строительной плитки неизвестными лицами, его автомобиль получил повреждения панорамного стекла крыши и элементов салона.

Сотрудники полиции проверяют несовершеннолетних, проживающих по указанному адресу, на причастность к инциденту.