В 2025 году центр "Мой бизнес" в Коми останется без федерального финансирования
- 01:00 11 октября
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- Инесса Богатая
Центр "Мой бизнес" в Коми может не получить финансирование в 2025 году. Об этом сообщает "Комиинформ".
Заместитель председателя правительства Республики Коми и министр экономического развития и промышленности Евгений Мазур озвучил эту проблему в ходе обсуждения госпрограммы "Развитие экономики и промышленности" при подготовке бюджета на 2025 и период 2025-2026 годов.
"Постоянно растущий интерес предпринимателей к услугам центра "Мой бизнес" подчеркивает их актуальность. Однако финансирование из федерального бюджета для этой структуры ежегодно сокращается, и с 2025 года полностью прекратится. Минэк РФ советует рассмотреть возможность финансирования из регионального бюджета, чтобы сохранить результаты работы на уровне 2023–2024 годов", - заявил Мазур.
Также он отметил, что "Мой бизнес" в Коми поддерживает предпринимателей любого уровня и помогает на всех стадиях развития бизнеса. Центр расширяет свои компетенции, включая сопровождение инвестпроектов и функции управляющей компании Арктической зоны Российской Федерации.
Е.Мазур предложил депутатам пересмотреть меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса и выделить средства из регионального бюджета на оказание услуг действующим и потенциальным предпринимателям, а также самозанятым гражданам.
В 2024 году на поддержку Центра "Мой Бизнес" выделено 57, 8 млн рублей. За первые десять месяцев 2024 года центр оказал 674 услуги самозанятым, что вдвое больше, чем за тот же период 2023 года. Поддержка начинающих предпринимателей увеличилась на 60%: 2420 услуг в 2024 году против 1521 в 2023 году. Комплексные услуги для действующих субъектов МСП возросли на 57%.
В текущем году в центре обучились 1715 субъектов МСП, самозанятых и граждан, планирующих начать бизнес. Благодаря поддержке Центра поддержки экспорта, 7 субъектов МСП заключили 9 экспортных контрактов, что втрое превышает показатели 2023 года, с общим объемом экспорта на 1,8 млн долларов США. Основные экспортируемые товары: пиломатериалы и пищевая продукция.
Всего было предоставлено более 3,5 тысяч услуг субъектам МСП, самозанятым и начинающим предпринимателям.