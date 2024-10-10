В 2025 году центр "Мой бизнес" в Коми останется без федерального финансирования

Центр "Мой бизнес" в Коми может не получить финансирование в 2025 году. Об этом сообщает "Комиинформ".

Заместитель председателя правительства Республики Коми и министр экономического развития и промышленности Евгений Мазур озвучил эту проблему в ходе обсуждения госпрограммы "Развитие экономики и промышленности" при подготовке бюджета на 2025 и период 2025-2026 годов.