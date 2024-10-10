Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов и блюд

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Специалисты Роскачества объяснили, какие продукты нужно включить в рацион при наличии подагры. Подагра — это состояние, связанное с нарушением обмена веществ, при котором повышенный уровень мочевой кислоты в крови приводит к формированию кристаллов моноурата натрия. Эти кристаллы откладываются в суставах и вызывают боль.

Хотя подагру невозможно полностью излечить, правильное питание может помочь снизить уровень мочевой кислоты, облегчить боль и продлить периоды улучшения. Рацион играет важную роль в лечении подагры.

Эксперты подчеркнули, что вегетарианские супы (например, борщ, щи, окрошка), постное мясо, рыба, яйца и молочные продукты могут укрепить суставы и защитить их от повреждений. Также в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, как свежих, так и обработанных. Особенно полезны квашеная капуста, цитрусовые, вишня, различные корнеплоды и чернослив.

В умеренных количествах можно употреблять крупы и хлеб второго сорта. Разрешены также чай, некрепкий кофе, мед, пастила и мармелад.