Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов и блюд
- 17:03 10 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Специалисты Роскачества объяснили, какие продукты нужно включить в рацион при наличии подагры.
Подагра — это состояние, связанное с нарушением обмена веществ, при котором повышенный уровень мочевой кислоты в крови приводит к формированию кристаллов моноурата натрия. Эти кристаллы откладываются в суставах и вызывают боль.
Хотя подагру невозможно полностью излечить, правильное питание может помочь снизить уровень мочевой кислоты, облегчить боль и продлить периоды улучшения. Рацион играет важную роль в лечении подагры.
Эксперты подчеркнули, что вегетарианские супы (например, борщ, щи, окрошка), постное мясо, рыба, яйца и молочные продукты могут укрепить суставы и защитить их от повреждений. Также в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, как свежих, так и обработанных. Особенно полезны квашеная капуста, цитрусовые, вишня, различные корнеплоды и чернослив.
В умеренных количествах можно употреблять крупы и хлеб второго сорта. Разрешены также чай, некрепкий кофе, мед, пастила и мармелад.
Еще одно важное условие для поддержания здоровья суставов — соблюдение водного баланса. Медики рекомендуют выпивать не менее 1,5 литров чистой воды в сутки, а в периоды обострений — до 2-3 литров, пишет pravda.ru.