Вот что делаю с жимолостью в октябре: в новом сезоне целыми ведрами собираю урожай крупных сладких ягод

Осуществление успешного выращивания жимолости часто сопровождается вызовами, так как усилия, направленные на получение плодов с приятной сладостью и сочностью, не всегда приносят желаемый результат.

Ягоды иногда бывают небольшими и приобретают кислый или горький вкус. Это может быть следствием неверно выбранных сортов или недостаточного ухода за кустами.