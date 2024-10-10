Вот что делаю с жимолостью в октябре: в новом сезоне целыми ведрами собираю урожай крупных сладких ягод
- 13:11 10 октября
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- Инга Межевикина
Осуществление успешного выращивания жимолости часто сопровождается вызовами, так как усилия, направленные на получение плодов с приятной сладостью и сочностью, не всегда приносят желаемый результат.
Ягоды иногда бывают небольшими и приобретают кислый или горький вкус. Это может быть следствием неверно выбранных сортов или недостаточного ухода за кустами.
Осенняя обрезка оказывает значительное влияние на размер и качество вкуса ягод.
"Если не заботиться об обрезке, кусты интенсивно разрастаются, перекрывая доступ солнечного света ко всем частям растения, что негативно сказывается на качестве урожая," — поясняет Светлана Краснолуцкая, интенсивно рекомендуя осеннюю обрезку жимолости и делясь секретами повышения урожайности.
Советы по обрезке жимолости осенью
Светлана рекомендует начинать с удаления слабых и нежизнеспособных ветвей, оставив лишь молодые крепкие побеги. Пересекающиеся ветви обязательно удаляются, поскольку их трение может вызвать повреждения, становящиеся источником заболеваний и притягивающих вредителей. Также, желательно подрезать боковые ветви.
Не следует беспокоиться, если после обрезки останется меньшее количество веток — с наступлением следующего сезона они восстановятся. Важно только, чтобы центр куста получал достаточно света и хорошо вентилировался, что способствует улучшению вкуса и аромата ягод.
Действия после обрезки жимолости
После обрезки, чтобы защитить кусты, рекомендуется применить фунгициды на основе меди, как отмечает Краснолуцкая, подчеркивая важность соблюдения инструкций.
Уход за жимолостью в осенний период
С наступлением осени будет полезно собрать опавшую листву вокруг кустов, чтобы предотвратить возникновение заболеваний. Для защиты от морозов можно использовать слой компоста, добавляя по два ведра под каждый куст.
Осень — наилучшее время для посадки жимолости, ведь весна может оказаться неблагоприятной для укоренения саженцев. Эксперт делится советами по выбору качественных саженцев, выбору подходящего места для их посадки, а также нюансами внедрения. Вкус ягод резко зависит от погодных условий: в дождевые сезоны ягоды становятся сладкими или с легкой кислотой, тогда как в засуху могут приобрести горечь. Регулярный полив может сгладить эти нюансы.