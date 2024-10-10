Сыктывкарских водителей вновь проверят на трезвость

С 11 по 13 октября на улицы столицы Коми выйдут дополнительные автоэкипажи Госавтоинспекции, которые будут следить за безопасностью на дорогах.

Стражи порядка будут останавливать автомобили для проверки состояния водителей. Если в ходе проверки не выявлено запаха алкоголя, признаков опьянения или неадекватного поведения, и соблюдены все правила дорожного движения, автовладельцы смогут продолжить свой маршрут без задержек.