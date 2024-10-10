Сыктывкарских водителей вновь проверят на трезвость
- 21:57 10 октября
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- Татьяна Зубова
С 11 по 13 октября на улицы столицы Коми выйдут дополнительные автоэкипажи Госавтоинспекции, которые будут следить за безопасностью на дорогах.
Стражи порядка будут останавливать автомобили для проверки состояния водителей. Если в ходе проверки не выявлено запаха алкоголя, признаков опьянения или неадекватного поведения, и соблюдены все правила дорожного движения, автовладельцы смогут продолжить свой маршрут без задержек.
Отделение ГИБДД Сыктывкара напоминает, что управление транспортом в нетрезвом состоянии карается по закону. В частности, согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, это влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, включающая лишение свободы до двух лет и запрет на занятие определенной деятельностью на срок до трех лет.
Власти настоятельно призывают жителей Сыктывкара проявлять ответственность и сообщать о случаях вождения в состоянии опьянения в полицию по номеру 02 или дежурной части ГИБДД по номеру 28-18-00. Согласно региональному законодательству от 14 февраля 2023 года, граждане, информирующие о ситуации, когда за рулем находится лишенный прав водитель, водитель под воздействием алкоголя или скрывшийся с места ДТП, могут получить поощрение в размере 3000 рублей.