Названы регионы России, где ожидаются первые мощные снегопады: прогноз от синоптиков

Фото из архива "Про Город"

В 45% регионов России уже установилась морозная и снежная погода, сообщил Гидрометцентр России. По словам Романа Вильфанда, занимающего должность научного руководителя, зимние условия господствуют на севере и в центральных частях Дальнего Востока, включая такие места, как Чукотка, Магаданская область и север Хабаровского края. В этих регионах уже выпал снег, и в Якутии его слой достиг 23 сантиметров.

Метеорологи ожидают, что с падением температуры количество снежных осадков увеличится и в других частях страны. Вторая половина недели принесет снег в Амурскую область и восточные районы Забайкальского края. Также 70% территории Сибирского федерального округа и северные части Урала покроются снегом.

На европейской части России тоже ожидаются осадки. К концу недели снег появится в Архангельской области и на Кольском полуострове. В противовес, в Москве синоптики обещают относительно теплую погоду с температурой от 16 до 18 градусов. Ожидается, что в столице снег начнет выпадать ближе ко второй половине октября.