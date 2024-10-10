В Сыктывкаре летом 2025 года может заработать акватермальный комплекс

К лету 2025 года в Сыктывкаре планируется открыть акватермальный комплекс. Об этом сообщает "БНК".

Местоположение оздоровительного центра снова изменено: он вновь будет располагаться на Сысольском шоссе.

При обсуждении республиканской программы экономического развития в Государственном совете Коми 10 октября заместитель председателя регионального правительства Антон Виноградов отметил значимые инвестиционные проекты. Среди них - акватермальный и оздоровительно-развлекательный комплекс в Сыктывкаре.