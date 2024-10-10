В Сыктывкаре летом 2025 года может заработать акватермальный комплекс
- 21:45 10 октября
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- Инесса Богатая
К лету 2025 года в Сыктывкаре планируется открыть акватермальный комплекс. Об этом сообщает "БНК".
Местоположение оздоровительного центра снова изменено: он вновь будет располагаться на Сысольском шоссе.
При обсуждении республиканской программы экономического развития в Государственном совете Коми 10 октября заместитель председателя регионального правительства Антон Виноградов отметил значимые инвестиционные проекты. Среди них - акватермальный и оздоровительно-развлекательный комплекс в Сыктывкаре.
"Планируется вложить 709 миллионов рублей. Земельный участок на Сысольском шоссе уже выбран. Экономическая модель и концессионное соглашение одобрены министерством экономического развития, Минфином и другими учреждениями. Это соглашение будет опубликовано в соответствии со 115 федеральным законом. Если за 45 дней не появится заявок, инвестор станет победителем. Завершение строительства комплекса и его ввод в эксплуатацию планируется на 2025 год, поскольку проектирование тоже уже завершено. Все процессы синхронизированы, чтобы жители могли летом 2025 года отдыхать, не выезжая за пределы Сыктывкара", — сообщил Антон Виноградов.