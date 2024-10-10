В Коми подросток отправился в колонию за обман пенсионеров
- 14:30 10 октября
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- Инесса Богатая
В Ухте суд рассматривал дело семнадцатилетнего студента, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек участвовал в обмане пенсионеров, выполняя роль курьера для мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Мошенники использовали стандартную схему "Ваш родственник попал в ДТП". Студенту техникума поручалось забирать у обманутых пожилых жителей Ухты деньги и передавать их своим подельникам. В качестве оплаты за курьерские услуги он получал часть украденного.
"В результате незаконных действий были обмануты трое ухтинских пенсионеров, которым причинён ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. На данный момент весь ущерб возмещен. Подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном", - сообщили в прокуратуре Коми.
За участие в мошенничестве подросток был приговорён к 1,4 годам воспитательной колонии.
Напомним, житель Коми обратился в полицию Усть-Куломского района, став жертвой мошенничества. По его словам, после тяжелой ночной смены ему позвонил человек, представившись сотрудником компании сотовой связи, и сообщил, что его сим-карта скоро отключится. Мошенник потребовал код из полученного sms-сообщения для восстановления работы сим-карты, после чего продолжил вводить мужчину в заблуждение.