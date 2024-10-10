В Коми подросток отправился в колонию за обман пенсионеров

В Ухте суд рассматривал дело семнадцатилетнего студента, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек участвовал в обмане пенсионеров, выполняя роль курьера для мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Мошенники использовали стандартную схему "Ваш родственник попал в ДТП". Студенту техникума поручалось забирать у обманутых пожилых жителей Ухты деньги и передавать их своим подельникам. В качестве оплаты за курьерские услуги он получал часть украденного.