Теперь под запретом: пассажиры побелели от злости и вернули билеты обратно - осенняя неожиданность от РЖД

Фото из архива "Про Город"

С наступлением осени, когда россияне продолжают активно путешествовать, следует учитывать новые правила, введённые осенью прошлого года и остающиеся актуальными в 2024 году.

Эти изменения затрагивают всех пассажиров железнодорожного транспорта и могут оказаться неожиданностью для многих.