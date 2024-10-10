В Сыктывкаре мужчина воспользовался чужой банковской картой и получил штраф за это

В Сыктывкарском городском суде Республики Коми было рассмотрено уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Мужчину нашел чужой кошелок с банковской картой и воспользовался ей. Об этом сообщает "Комиинформ".

По данным региональной прокуратуры, жителя Коми признали виновным в соответствии с п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), при этом гособвинение представлял сотрудник прокуратуры города Сыктывкара.