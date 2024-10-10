В Сыктывкаре мужчина воспользовался чужой банковской картой и получил штраф за это
- 23:20 10 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарском городском суде Республики Коми было рассмотрено уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Мужчину нашел чужой кошелок с банковской картой и воспользовался ей. Об этом сообщает "Комиинформ".
По данным региональной прокуратуры, жителя Коми признали виновным в соответствии с п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), при этом гособвинение представлял сотрудник прокуратуры города Сыктывкара.
Также суд выяснил, что 30 июня 2024 года мужчина нашел возле одного из подъездов на улице Чкалова в Сыктывкаре кошелек с банковской картой. В течение того же дня он производил оплату покупок в магазинах, используя найденную карту. Оплата товаров происходила через несколько транзакций, так как он опасался, что при сумме свыше 2 тыс. рублей потребуется пин-код, который ему был неизвестен. В итоге ущерб, причиненный местному пенсионеру, составил более 12 тыс. рублей.
Добавим, суд учел, что житель столицы Коми полностью компенсировал причиненный ущерб, и вынес решение о наказании в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей в пользу государства.
Отметим, что приговор пока еще не вступил в законную силу.