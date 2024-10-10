В Коми жителям посоветовали уходить в подвалы при воздушной тревоге

Жителям Коми рассказали, где можно укрыться во время воздушной тревоги. Об этом сообщает "БНК".

Согласно данным издания, для защиты можно использовать заглубленные помещения, такие как подвалы многоэтажек, цокольные этажи зданий, а также погреба в частных домах. В республике сейчас идет аттестация объектов защиты.

На прямой линии ЦУР 9 октября председатель республиканского комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Александр Бурцев, сообщил, что укрытиями во время воздушной тревоги являются "любые заглубленные помещения, подвалы больших новых многоквартирных домов, цокольные этажи зданий. Если таких помещений рядом нет, можно использовать для укрытия первый этаж больших капитальных зданий". Этот вопрос о безопасных местах довольно часто поступает в комитет.

"В каждом многоквартирном доме есть ТСЖ или управляющая компания. Подвалы таких зданий, как правило, принадлежат жильцам. Это дает им право требовать от управляющей компании приведение подвалов в порядок для возможного укрытия, а также определить, где будет находиться ключ от подвального помещения", — отметил он.

По мнению Александра Бурцева, подвалы, предназначенные для укрытия, должны быть снабжены достаточным количеством стульев или лавок, запасами воды на шесть часов и освещением. Жители могут провести общее собрание и обязать ТСЖ или УК реализовать это требование. Информацию о ключе от подвального помещения следует разместить на доске объявлений.

Жители частных домов могут использовать погреба, а если их нет, для них должно быть организовано место для укрытия. В случае угрозы в рабочее время укрытием может стать ближайшее большое здание с подвальными или цокольными этажами.

Если же добраться до укрытия не удалось, можно спрятаться в квартире в коридоре или тамбуре, где нет окон, либо в ванной комнате.

Александр Бурцев пояснил, что республика расположена в глубоком тылу.