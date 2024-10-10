Указ подписан: всех, у кого имеются наличные деньги, ждет грустный сюрприз с 11 октября

Фото из архива "Про Город"

Перспективы наличных денег в России к 2030 году становятся всё более актуальной темой. Как сообщают представители АО «Гознак», доля наличной оплаты ежегодно уменьшается, и в настоящее время только 10% финансовых операций осуществляется с использованием наличных средств. На этом фоне возникает вопрос об оправданности сохранения наличных денег в обращении из-за высоких затрат банков на их обслуживание.

Почему обсуждается возможность отказа от наличных средств?

Главной предпосылкой для обсуждения будущего наличных является их сокращающееся использование. В первой половине 2024 года объём наличных в обращении снизился почти на 600 миллиардов рублей, тогда как доля безналичной оплаты в ритейле достила 83,4%. Это указывает на активный переход к оплате банковскими картами, через QR-коды и системой быстрых платежей.

С экономической точки зрения, отказ от наличных может иметь значимые преимущества. Контроль банками и государством транзакций облегчается, что способствует снижению уровня коррупции, оптимизации налогообложения и упрощению процедур проведения тендеров. Безналичные расчёты также ускоряют финансовые процессы, что оказывает положительное влияние на экономику в целом.

Риски, сопряжённые с отказом от наличных денег

Несмотря на положительные стороны, полный переход на безналичные операции связан с определёнными рисками. Одним из ключевых факторов считается зависимость от цифровой инфраструктуры. Технические сбои, кибератаки или дискриминация людей, не имеющих доступа к цифровым технологиям, могут создать трудности для части населения. Неопределённость в сфере политической и экономической стабильности также остаётся.

По мнению экспертов, такие изменения потребуют значительной цифровизации государственных структур, что в условиях санкций и зависимости от импорта технологической инфраструктуры может стать вызовом для России. Малый и средний бизнес также ещё не готов к отказу от наличных денег, что усложняет этот переход.

Долгосрочные перспективы наличных в России

Переход от бумажных денег — вопрос долгосрочной стратегии. Для этого необходимы не только высокий уровень цифровизации финансов, но и готовность общества и бизнеса. Введение цифрового рубля может уменьшить использование наличных, но потребует надёжной инфраструктуры.