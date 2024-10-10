Кладу лист герани в карман — и ни о чем не переживаю: вот зачем он там нужен. Эффект поразительный
- 13:45 10 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Герань является одним из наиболее распространённых комнатных растений, создающих атмосферу уюта и тепла в доме. Однако мало кто осведомлён о её пользе, выходящей за рамки внешней привлекательности.
Листья герани — настоящая находка для домохозяек. Эфирные масла, присутствующие в них, придают специфический запах, который трудно перепутать с чем-либо другим. Этот аромат можно обернуть в пользу для дома.
Даже отсоединённые от растения, листья выделяют аромат в воздух, оказывающий антиплесневое и противогрибковое действие, а также способствующий расслаблению. Для многих этот запах служит средством улучшения настроения.
Автор канала «Честный Автор» рассказала о маленькой хитрости, переданной ей от бабушки. Опытные хозяева регулярно подрезают герань — это необходимо для формирования красивого куста. Не спешите выбрасывать срезанные веточки и листья — засушите их.
У вас будет эффективное средство для защиты одежды от платяной моли. Этот вредитель не переносит запах герани и стремительно покидает привычное место. Герань также может уничтожать личинок, которые поедают шерсть и мех.
Высохшие веточки и листья можно завернуть в ткань или положить в мешочки, а затем разместить на полках и в ящиках шкафов, положить в карманы. Такие самодельные саше надежно обезопасят ваши вещи от моли. Для усиления эффекта можно добавить лавровый лист и мяту в мешочки, пишет hibiny.ru.