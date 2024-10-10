Кладу лист герани в карман — и ни о чем не переживаю: вот зачем он там нужен. Эффект поразительный

Герань является одним из наиболее распространённых комнатных растений, создающих атмосферу уюта и тепла в доме. Однако мало кто осведомлён о её пользе, выходящей за рамки внешней привлекательности.

Листья герани — настоящая находка для домохозяек. Эфирные масла, присутствующие в них, придают специфический запах, который трудно перепутать с чем-либо другим. Этот аромат можно обернуть в пользу для дома.