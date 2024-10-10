В Коми "Княжпогостская теплоэнергетическая компания" хранила брикеты под открытым небом
- 12:45 10 октября
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- Инесса Богатая
Печорская инспекция Ростехнадзора обнаружила несоответствия обязательным нормам в области электроэнергетики и теплоснабжения в компании "Княжпогостская теплоэнергетическая компания". Об этом сообщает "Комиинформ".
Выявленные нарушения включают:
– электрооборудование котельных не поддерживается в исправном состоянии;
– отсутствуют испытания электросистем котельных;
– тепловая изоляция трубопроводов находится в плохом состоянии;
– твердое топливо (брикеты) хранится под открытым небом, что приводит к его намоканию от дождя и изменениям физических и химических свойств;
– у предохранительных клапанов отсутствуют устройства для отвода жидкости, что может угрожать безопасности персонала в случае их срабатывания.
Компании наложены административные штрафы по статье 9.11 КоАП РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что 23-летний житель Коми обратился в полицию Усть-Куломского района из-за мошенничества. По его словам, после трудной ночной смены он получил звонок от человека, представившегося работником оператора связи, который предупредил, что его сим-карта скоро будет отключена, и потребовал код из полученного sms-сообщения для продолжения ее функционирования. Дальше мужчину стали "водить за нос".