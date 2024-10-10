В Коми "Княжпогостская теплоэнергетическая компания" хранила брикеты под открытым небом

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Печорская инспекция Ростехнадзора обнаружила несоответствия обязательным нормам в области электроэнергетики и теплоснабжения в компании "Княжпогостская теплоэнергетическая компания". Об этом сообщает "Комиинформ". Выявленные нарушения включают:

– электрооборудование котельных не поддерживается в исправном состоянии;

– отсутствуют испытания электросистем котельных;

– тепловая изоляция трубопроводов находится в плохом состоянии;

– твердое топливо (брикеты) хранится под открытым небом, что приводит к его намоканию от дождя и изменениям физических и химических свойств;

– у предохранительных клапанов отсутствуют устройства для отвода жидкости, что может угрожать безопасности персонала в случае их срабатывания.

Компании наложены административные штрафы по статье 9.11 КоАП РФ.