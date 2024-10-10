Жительница Коми набросилась с топором на пенсионера

В поселке Югыдъяг женщина с топором совершила нападение на пенсионера. Ранее судимая местная жительница не смогла продать ружье, принадлежавшее ее мужу, и решила выразить свое недовольство, напав на своего соседа. Об этом сообщает "БНК".

Суд полагает собранные следственными органами Коми доказательства достаточными для приговора 39-летней жительнице Усть-Куломского района, ранее неоднократно судимой. Она была признана виновной в покушении на убийство, краже и покушении на незаконную продажу гражданского огнестрельного оружия.