Жительница Коми набросилась с топором на пенсионера
- 17:30 10 октября
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- Инесса Богатая
В поселке Югыдъяг женщина с топором совершила нападение на пенсионера. Ранее судимая местная жительница не смогла продать ружье, принадлежавшее ее мужу, и решила выразить свое недовольство, напав на своего соседа. Об этом сообщает "БНК".
Суд полагает собранные следственными органами Коми доказательства достаточными для приговора 39-летней жительнице Усть-Куломского района, ранее неоднократно судимой. Она была признана виновной в покушении на убийство, краже и покушении на незаконную продажу гражданского огнестрельного оружия.
В ходе следствия выяснилось, что в марте 2024 года обвиняемая похитила у своего бывшего супруга охотничье ружье и осуществила попытку его продажи односельчанам. Один из жителей поселка, 74-летний мужчина, изъял ружье у женщины. Разгоряченная конфликтом и находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ударила его кухонным топором, когда он лежал на диване, по голове и предплечью. Пострадавший, получив серьезные ранения, спасаясь, выбрался через окно и впоследствии был госпитализирован.
Женщине определено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.