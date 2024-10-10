Жительница столицы Коми предстанет перед судом за украденных гостиничный хала

Жительница Сыктывкара предстанет перед законом из-за халата и старого телефона, взятых из гостиницы. Когда женщина покидала номер, она прихватила с собой чужие вещи, что привело к открытию уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

Заместитель прокурора Сыктывкара одобрил обвинительное заключение в отношении 43-летней местной жительницы, которой инкриминируется часть 1 статьи 158 УК РФ (кража). По версии следствия, 20 июля 2024 года женщина вместе со своим сожителем остановилась в одной из местных гостиниц. С ними был маленький ребенок. После заселения они отправились ужинать в ресторан гостиницы, где женщина заметила ретротелефон, используемый в качестве элемента декора. Она незаметно забрала телефон и спрятала его в своей сумке у себя в номере. Туда же она положила гостиничный банный халат. На следующий день семья покинула гостиницу, унеся с собой похищенное имущество, что нанесло гостинице ущерб на сумму более 10 тыс. рублей.