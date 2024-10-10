Опубликован обновленный график выхода на пенсию - все пункты по годам
- 10:05 10 октября
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- Инга Межевикина
В 2018 году в России начался процесс постепенного увеличения пенсионного возраста, затрагивающий все возрастные группы, начиная с тех, кто родился в середине 1950-х годов и позже.
До этого изменения возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года, что потребовало реформирования пенсионной системы для ее адаптации к современным экономическим и демографическим условиям.
Новые правила вводились поэтапно, чтобы дать гражданам возможность привыкнуть к новым условиям. При этом российские власти учитывали важность социальной справедливости и сохранения льгот для некоторых категорий населения, таких как многодетные матери и работники с длительным стажем. Эти меры направлены на стабилизацию пенсионной системы и стимулирование более длительного трудового участия граждан.
Изменения в пенсионном возрасте
Согласно измененному плану, возраст выхода на пенсию распределяется по возрастным группам следующим образом:
- Женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года выпуска смогут получать страховую пенсию по старости в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.
- Женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения могут выходить на пенсию в 56,5 и 61,5 года соответственно.
- Женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения смогут получать пенсию с 58 и 63 лет соответственно, начиная с 2024 года.
- Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года выпуска смогут пойти на пенсию в возрасте 59 и 64 лет соответственно с 2026 года.
- Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, и мужчины, рожденные в 1963 году и позже, получат возможность выходить на пенсию в 60 и 65 лет соответственно, начиная с 2028 года.
- Женщины, имеющие пять и более детей, продолжают иметь право выхода на пенсию в 50 лет. С 2019 года появилась возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в 57 лет и с четырьмя детьми в 56 лет.
Для стимулирования продолжения трудовой активности была внедрена возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с длительным стажем работы. Мужчины, имеющие 42 года стажа, и женщины с 37-летним трудовым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше общепринятого пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Эти изменения направлены на приведение пенсионной системы в соответствие с нынешними реалиями и поддержку активной трудовой деятельности среди населения. Они также учитывают индивидуальные жизненные ситуации и продолжительность трудовой деятельности, предлагая возможность досрочного выхода на пенсию при определенных условиях.