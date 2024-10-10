Опубликован обновленный график выхода на пенсию - все пункты по годам

В 2018 году в России начался процесс постепенного увеличения пенсионного возраста, затрагивающий все возрастные группы, начиная с тех, кто родился в середине 1950-х годов и позже.

До этого изменения возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года, что потребовало реформирования пенсионной системы для ее адаптации к современным экономическим и демографическим условиям.