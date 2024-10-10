Коми получила более восьми миллионов рублей из федерального бюджета на социально-экономическое развитие
- 20:45 10 октября
- 12+
- Инесса Богатая
В результате плодотворного сотрудничества с российским правительством, Республика Коми получила денежные средства. Об этом сообщает "Комиинформ".
Заместитель председателя регионального правительства и министр экономического развития и промышленности Коми Евгений Мазур озвучил эту информацию в ходе обсуждения государственной программы "Развитие экономики и промышленности", которая связана с формированием бюджета Республики на 2025 год и последующий период 2025-2026 годов.
Мазур указал, что распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2024 года утверждена программа социально-экономического развития Коми до 2028 года, на которую планируется направить 11, 4 млрд рублей. Из этой суммы 8, 6 млрд рублей будут предоставлены из федерального бюджета.
Кроме того, министр отметил, что Совет Федерации России принял постановление с предложением федеральным органам власти и прочим структурам оказать поддержку республике в реализации отдельных проектов, охватывающих такие области, как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная инфраструктура и иные секторы.