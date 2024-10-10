Жителей Коми предупредили о новых способах обмана от лжеэнергетиков

Коми энергосбытовая компания уведомляет потребителей о новых схемах обмана со стороны аферистов. Об этом сообщает "Комиинформ".

Жители Коми все еще получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками энергетических организаций и применяют различные способы обмана. Для защиты своих данных и финансов важно быть в курсе распространённых тактик лжеработников.

В регионе и соседних областях они применяют такие виды мошенничества:

предлагают бесплатно заменить счетчики и обещают снизить стоимость коммунальных услуг;

обещают возврат средств за быструю оплату, дают указания, как получить скидку;

рассылают поддельные счета с неправильными банковскими деталями. Внешне они могут выглядеть как настоящие, но при оплате по этим реквизитам ваши средства будут утеряны;

просят установить неофициальные мобильные приложения для проверки счетчиков;

нарушают пломбу на счетчике и убеждают оплатить ее восстановление.

Основная задача аферистов – получить доступ к личной информации клиентов. Для этого они могут просить установить на телефон вредоносные программные продукты, запрашивать SMS-коды, а также собирать деньги мошенническим путем, например, как предоплату за установку нового счетчика.

Клиенты всегда могут проверить необходимость проверки или замены приборов учета в личном кабинете на портале компании (komiesc.ru) и в приложении "Мой сбыт" в разделе "Приборы учета". У компании отсутствуют другие официальные приложения. Для уточнения информации стоит звонить в колл-центр (номер указан на обратной стороне квитанции) или обращаться в офис компании.