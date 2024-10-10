Жителей Коми предупредили о новых способах обмана от лжеэнергетиков
- 19:00 10 октября
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- Инесса Богатая
Коми энергосбытовая компания уведомляет потребителей о новых схемах обмана со стороны аферистов. Об этом сообщает "Комиинформ".
Жители Коми все еще получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками энергетических организаций и применяют различные способы обмана. Для защиты своих данных и финансов важно быть в курсе распространённых тактик лжеработников.
В регионе и соседних областях они применяют такие виды мошенничества:
- предлагают бесплатно заменить счетчики и обещают снизить стоимость коммунальных услуг;
- обещают возврат средств за быструю оплату, дают указания, как получить скидку;
- рассылают поддельные счета с неправильными банковскими деталями. Внешне они могут выглядеть как настоящие, но при оплате по этим реквизитам ваши средства будут утеряны;
- просят установить неофициальные мобильные приложения для проверки счетчиков;
- нарушают пломбу на счетчике и убеждают оплатить ее восстановление.
Основная задача аферистов – получить доступ к личной информации клиентов. Для этого они могут просить установить на телефон вредоносные программные продукты, запрашивать SMS-коды, а также собирать деньги мошенническим путем, например, как предоплату за установку нового счетчика.
Клиенты всегда могут проверить необходимость проверки или замены приборов учета в личном кабинете на портале компании (komiesc.ru) и в приложении "Мой сбыт" в разделе "Приборы учета". У компании отсутствуют другие официальные приложения. Для уточнения информации стоит звонить в колл-центр (номер указан на обратной стороне квитанции) или обращаться в офис компании.
"Мы никогда не запрашиваем у клиентов коды или пароли для доступа, не просим устанавливать сторонние приложения. Это может быть признаком, что вас пытаются обмануть. В таком случае разговор необходимо немедленно прервать. Компания настоятельно рекомендует жителям республики проявлять осторожность и предупредить старшее поколение, чаще всего подвергающееся атакам мошенников, " - прокомментировала Наталья Норинская, глава Управления клиентского сервиса компании.