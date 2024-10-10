"Счастье стучится к вам": 5 знакам Зодиака крупно повезет в октябре 2024

Фото из архива "Про Город"

Известная российская астролог Тамара Глоба поделилась информацией о пяти знаках зодиака, которым с 9 октября представится возможность на удивительное везение. Дева

Для представителей этого знака земляной стихии удача будет сопутствовать повсюду. Особенно благоприятные моменты Девы испытают в вопросах, связанных с финансами и личными отношениями.

Скорпион

Люди водяного знака на работе смогут поймать удачу. Руководство оценит вашу ответственность и поручит вам интересные и доходные задачи.

Стрелец

Представители огненной стихии найдут вдохновение и обратятся к творчеству. Это поможет Стрельцам воплотить в жизнь свои проекты, которые принесут хорошую финансовую отдачу.

Водолей

Представители воздушного знака испытают удачу в различных аспектах. Сейчас благоприятный период для Водолеев, чтобы заключать значительные сделки, делать крупные покупки и наладить личную жизнь.

Рыбы