"Счастье стучится к вам": 5 знакам Зодиака крупно повезет в октябре 2024
- 20:57 10 октября
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- Инга Межевикина
Известная российская астролог Тамара Глоба поделилась информацией о пяти знаках зодиака, которым с 9 октября представится возможность на удивительное везение.
Дева
Для представителей этого знака земляной стихии удача будет сопутствовать повсюду. Особенно благоприятные моменты Девы испытают в вопросах, связанных с финансами и личными отношениями.
Скорпион
Люди водяного знака на работе смогут поймать удачу. Руководство оценит вашу ответственность и поручит вам интересные и доходные задачи.
Стрелец
Представители огненной стихии найдут вдохновение и обратятся к творчеству. Это поможет Стрельцам воплотить в жизнь свои проекты, которые принесут хорошую финансовую отдачу.
Водолей
Представители воздушного знака испытают удачу в различных аспектах. Сейчас благоприятный период для Водолеев, чтобы заключать значительные сделки, делать крупные покупки и наладить личную жизнь.
Рыбы
Представителям водного знака после 9 октября удастся всё. Рыбы не ошибутся, если начнут свой бизнес, примут участие в важных сделках или стремительно продвинутся в карьере.