"Всего 5 ложек чистоты": горничные поделились советом, что нужно засыпать на ночь в унитаз, чтобы утром он сверкал

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Опытные специалисты по уборке знают, как добиться идеальной чистоты. Обеспечить безупречный вид унитаза можно и без покупки дорогих чистящих средств. Чтобы унитаз засиял, достаточно использовать обычную соль. Об этом сообщает дзен-канал «Хозяйка», ссылаясь на горничную из гостиницы, делится портал hibiny.ru.

Как воспользоваться этим трюком?

Для начала необходимо удалить воду из сифона унитаза, протолкнув её ершиком. Затем нанесите на внутреннюю часть унитаза пять столовых ложек соли. Оставьте средство на несколько часов, лучше на ночь.

Утром пройдитесь по унитазу ершиком и спустите воду. Использовать данный способ очищения рекомендуется ежемесячно.

Кроме того, ещё одним действенным средством очистки является лимонная кислота.

Применение простое: удалите воду из сифона, залейте 200 мл горячей воды температурой 40−45 градусов. Добавьте две чайные ложки лимонной кислоты и оставьте на 30 минут. После этого почистите ершиком и промойте.

Также в дело может идти сода с уксусом. Воду из унитаза удалять не требуется. Добавьте стакан уксуса, затем полстакана соды и сразу же почистите раствором.

Для очистки сливного бачка также подойдут лимонная кислота или уксус. Сделайте раствор из двух пакетиков лимонной кислоты и небольшого количества горячей воды, залейте в бачок, а спустя час смойте. Либо влейте в бачок стакан уксуса и спустя 40−50 минут смойте.