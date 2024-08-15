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Жители Коми собрали порядка 100 коробок гуманитарной помощи для Курской области

Жители Коми собрали порядка 100 коробок гуманитарной помощи для Курской областиФото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре, в рамках единого дня гуманитарной помощи для Курской области, было собрано несколько десятков коробок с предметами первой необходимости для пострадавших курян.

Процедура организации мероприятия проходила в волонтерском центре партии "Единая Россия". В акции приняли участие депутаты Государственного Совета РК и Совета Сыктывкара, воспитанники детского дома №3, представители различных департаментов и другие активисты.

За время проведения акции удалось собрать около 100 коробок с различными предметами: гигиеническими средствами, электроникой, инструментами, медикаментами и продуктами длительного хранения.

Галина Короткова, председатель Совета ветеранов Сыктывдинского района, отметила, что никто не остался равнодушным к беде, обрушившейся на Курскую область.

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