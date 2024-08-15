Жители Коми собрали порядка 100 коробок гуманитарной помощи для Курской области
- 21:45 15 августа
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре, в рамках единого дня гуманитарной помощи для Курской области, было собрано несколько десятков коробок с предметами первой необходимости для пострадавших курян.
Процедура организации мероприятия проходила в волонтерском центре партии "Единая Россия". В акции приняли участие депутаты Государственного Совета РК и Совета Сыктывкара, воспитанники детского дома №3, представители различных департаментов и другие активисты.
За время проведения акции удалось собрать около 100 коробок с различными предметами: гигиеническими средствами, электроникой, инструментами, медикаментами и продуктами длительного хранения.
Галина Короткова, председатель Совета ветеранов Сыктывдинского района, отметила, что никто не остался равнодушным к беде, обрушившейся на Курскую область.