Жители Коми собрали порядка 100 коробок гуманитарной помощи для Курской области

В Сыктывкаре, в рамках единого дня гуманитарной помощи для Курской области, было собрано несколько десятков коробок с предметами первой необходимости для пострадавших курян.

Процедура организации мероприятия проходила в волонтерском центре партии "Единая Россия". В акции приняли участие депутаты Государственного Совета РК и Совета Сыктывкара, воспитанники детского дома №3, представители различных департаментов и другие активисты.