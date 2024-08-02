Изнасиловал, пока матери не было дома: в Воркуте 12-летняя девочка пострадала от своего отчима

В Воркуте перед судом предстал местный житель 28-ми лет, что изнасиловал свою падчерицу. Детали страшного преступления рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

По информации ведомства, мужчина воспользовался отсутствием сожительницы в квартире и совершил действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери. Ребенок, ввиду своего возраста, не мог осознать происходящее и оказывать сопротивление.