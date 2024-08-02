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Изнасиловал, пока матери не было дома: в Воркуте 12-летняя девочка пострадала от своего отчима

Изнасиловал, пока матери не было дома: в Воркуте 12-летняя девочка пострадала от своего отчимаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте перед судом предстал местный житель 28-ми лет, что изнасиловал свою падчерицу. Детали страшного преступления рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

По информации ведомства, мужчина воспользовался отсутствием сожительницы в квартире и совершил действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери. Ребенок, ввиду своего возраста, не мог осознать происходящее и оказывать сопротивление.

Когда о происшествии стало известно правоохранителям, горожанина задержали и завели в отношении него уголовное дело по статье 132 УК РФ (преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, посчитал вину мужчины полностью доказанной и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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