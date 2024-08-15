Кишечная палочка, плесень и "пальма": Роскачество назвало мороженое, которое запрещено давать детям

Недавнее исследование, проведённое Роскачеством, выявило серьёзные проблемы с качеством и безопасностью мороженого, продаваемого в России. Результаты оказались весьма тревожными: специалисты обнаружили вредные для здоровья компоненты и нарушение технологических норм в ряде популярных марок.

Одним из самых шокирующих открытий стало наличие кишечной палочки в продукции казахстанской компании «Шин Лайн» (торговая марка «Мишка на Полюсе») и российского бренда «Ермолино». Присутствие этих бактерий в мороженом абсолютно недопустимо, так как они могут вызвать пищевую интоксикацию. Компания «Шин Лайн» оспаривает результаты экспертизы, но Роскачество настаивает на своём заключении.