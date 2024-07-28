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Житель одного из районов Коми попался на нарушении правил рыболовства

Житель одного из районов Коми попался на нарушении правил рыболовстваФото редакции

На реке Печора, напротив села Дутово Вуктыльского района Коми, произошел инцидент, связанный с нарушением правил любительской рыбалки.

Мужчина отправился на рыбалку, не зарегистрировав ставную жаберную сеть, что привлекло внимание местных правоохранительных органов.

Как сообщает Вуктыльский суд, любительское рыболовство с использованием сетных орудий на водных объектах рыбохозяйственного значения в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока разрешается только после обязательной регистрации и поштучной маркировки таких орудий добычи водных биоресурсов. Эти меры направлены на регулирование и контроль за выловом рыбы, а также на предотвращение незаконной добычи.

Нарушение правил любительского рыболовства, предусмотренное частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, влечет за собой административную ответственность. В частности, эта статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.

Мировой судья Вуктыльского судебного участка признал рыбака виновным и оштрафовал его на 2000 рублей. Кроме того, у него была конфискована жаберная сеть, использованная для незаконной рыбалки. Стоит отметить, что постановление суда на момент публикации не вступило в законную силу, что дает рыбаку право на обжалование решения.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения установленных правил и процедур при занятии любительским рыболовством. Регистрация и маркировка орудий добычи водных биоресурсов играют ключевую роль в контроле за состоянием рыболовных угодий и сохранении популяции рыб. Нарушение этих правил не только наносит ущерб экологии, но и влечет за собой серьезные юридические последствия для правонарушителей.

Местные власти и органы правопорядка продолжают активно контролировать соблюдение правил рыболовства на территории Коми. Регулярные рейды и проверки направлены на предотвращение незаконной добычи рыбы и обеспечение устойчивого использования водных биоресурсов. Такие меры способствуют сохранению биоразнообразия водоемов и поддержанию экологического баланса в регионе.

Река Печора является важным рыболовным объектом в Вуктыльском районе. Здесь обитают различные виды рыбы, что делает водоем привлекательным для рыболовов-любителей. Однако, как показывает данный случай, каждый рыбак должен соблюдать установленные правила и заботиться о сохранении природных богатств.

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