Житель одного из районов Коми попался на нарушении правил рыболовства

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На реке Печора, напротив села Дутово Вуктыльского района Коми, произошел инцидент, связанный с нарушением правил любительской рыбалки. Мужчина отправился на рыбалку, не зарегистрировав ставную жаберную сеть, что привлекло внимание местных правоохранительных органов.

Как сообщает Вуктыльский суд, любительское рыболовство с использованием сетных орудий на водных объектах рыбохозяйственного значения в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока разрешается только после обязательной регистрации и поштучной маркировки таких орудий добычи водных биоресурсов. Эти меры направлены на регулирование и контроль за выловом рыбы, а также на предотвращение незаконной добычи.

Нарушение правил любительского рыболовства, предусмотренное частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, влечет за собой административную ответственность. В частности, эта статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.

Мировой судья Вуктыльского судебного участка признал рыбака виновным и оштрафовал его на 2000 рублей. Кроме того, у него была конфискована жаберная сеть, использованная для незаконной рыбалки. Стоит отметить, что постановление суда на момент публикации не вступило в законную силу, что дает рыбаку право на обжалование решения.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения установленных правил и процедур при занятии любительским рыболовством. Регистрация и маркировка орудий добычи водных биоресурсов играют ключевую роль в контроле за состоянием рыболовных угодий и сохранении популяции рыб. Нарушение этих правил не только наносит ущерб экологии, но и влечет за собой серьезные юридические последствия для правонарушителей.

Местные власти и органы правопорядка продолжают активно контролировать соблюдение правил рыболовства на территории Коми. Регулярные рейды и проверки направлены на предотвращение незаконной добычи рыбы и обеспечение устойчивого использования водных биоресурсов. Такие меры способствуют сохранению биоразнообразия водоемов и поддержанию экологического баланса в регионе.