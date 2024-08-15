Овощное рагу на зиму: простой рецепт для ленивых хозяек - готовлю только так

Готовить овощное рагу на зиму можно практически из любых овощей. Мы предлагаем приготовить его с кабачками и баклажанами. Овощи прекрасно сочетаются между собой, а дополнительные ингредиенты в виде болгарского перца, помидоров, морковки и лука прекрасно подчеркнут вкус основных ингредиентов.

Баклажаны — 1 кг

Кабачки — 1 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Болгарский перец — 1 кг

Сахар — 200 г

Соль — 50 мг

Растительное масло — 500 мл

Уксус 9% — 500 мл

1. Баклажаны очищаем, режем небольшими кубиками в 2 см, солим и по истечении 20-25 минут промываем водой.

2. Кабачки моем, очищаем и нарезаем кубиками.

3. Морковь также моем, нарезаем тонкой соломкой.

4. Лук очищаем, споласкиваем, нарезаем полосками.

5. Перец промываем, удаляем семена, нарезаем квадратиками.

6. Вымытые помидоры режем на дольки среднего размера.

7. В кастрюлю перекладываем все овощи, добавляем сахар и соль, вливаем растительное масло, перемешиваем.

8. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и на очень медленном огне тушим полчаса. Если сока из овощей выделилось недостаточно, добавляем пол-литра воды, а также вливаем уксус и продолжаем тушить еще 10 минут.

9. Пока овощи варятся, подготавливаем банки: промываем с содой, полоскаем под проточной водой, стерилизуем. Крышки кипятим в течение 5 минут.

10. В горячие банки вливаем кипящее рагу и сразу же закатываем подготовленными крышками.

11. Банки переворачиваем вверх дном, утепляем пледом и оставляем до полного остывания.