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В Коми полиция задержала закладчика с поличным

В Коми полиция задержала закладчика с поличнымФото из архива

Сотрудники МВД задержали жителя Ухты, подозреваемого в незаконной торговле наркотиками, согласно пресс-службе ведомства.

Как сообщили в полиции, на въезде в город был остановлен автомобиль, управляемый ухтинцем. В ходе личного досмотра у задержанного был найден и изъят полимерный пакет с неким веществом. Экспертиза подтвердила, что это психотропное средство общей массой более 280 граммов.

По словам задержанного, он приобрел наркотики через интернет-магазин и забрал их из укрытия в Вологодской области. Препарат предназначался для дальнейшего распространения через тайники-закладки в Ухте.

Возбуждено уголовное дело по статье о попытке незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде ареста.

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