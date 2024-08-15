В Коми полиция задержала закладчика с поличным

Фото из архива

Сотрудники МВД задержали жителя Ухты, подозреваемого в незаконной торговле наркотиками, согласно пресс-службе ведомства. Как сообщили в полиции, на въезде в город был остановлен автомобиль, управляемый ухтинцем. В ходе личного досмотра у задержанного был найден и изъят полимерный пакет с неким веществом. Экспертиза подтвердила, что это психотропное средство общей массой более 280 граммов.

По словам задержанного, он приобрел наркотики через интернет-магазин и забрал их из укрытия в Вологодской области. Препарат предназначался для дальнейшего распространения через тайники-закладки в Ухте.