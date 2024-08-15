Полный беспредел. Роскачество выявило в магазинах опасные школьные брюки

Роскачество выявило несоответствие большей части (61%) школьных брюк для мальчиков с обязательными требованиями технических регламентов о безопасности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные организации.

Как отмечает газета, Роскачество проверило 26 образцов брюк для мальчиков от популярных отечественных и импортных производителей. Как следует из выводов организации, 16 образцов не соответствовали обязательным требованиям. Среди нарушителей оказались Sela, Futurino, Formaschool, «Старт», Smena, Acoola, Gloria Jeans, Katasonov, Bonito Kids, Orby School, Ostin, Choupette, Play today, Modis, «Класс и К», Kavalier new, пишет газета.