Полный беспредел. Роскачество выявило в магазинах опасные школьные брюки
- 17:01 15 августа
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- Служба новостей
Роскачество выявило несоответствие большей части (61%) школьных брюк для мальчиков с обязательными требованиями технических регламентов о безопасности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные организации.
Как отмечает газета, Роскачество проверило 26 образцов брюк для мальчиков от популярных отечественных и импортных производителей. Как следует из выводов организации, 16 образцов не соответствовали обязательным требованиям. Среди нарушителей оказались Sela, Futurino, Formaschool, «Старт», Smena, Acoola, Gloria Jeans, Katasonov, Bonito Kids, Orby School, Ostin, Choupette, Play today, Modis, «Класс и К», Kavalier new, пишет газета.
Порядка 30% образцов на рынке оказались фальсификатом, следует из данных Роскачества. Компании допустили ошибки в маркировке, например, указанный на упаковке продукции состав не соответствовал содержанию. Также на товарах были ошибки в использовании тканей. Вместо полиэстера и вискозы, указанных в составе подкладки, изготовитель использовал лишь полиэстер. В 2018 г. аналогичные нарушения в маркировке обнаружили в 52% исследованных брюк, в 2016-м – в 50%.
Кроме этого, четыре бренда допустили нарушения по содержанию высокоопасного фенола (Modis, PlayToday, Choupette и Katasonov). Еще четыре марки не соблюли регламент по воздухопроницаемости верха (Acoola, Ostin, Gloria Jeans и Modis), два бренда – по влагопроницаемости подкладки (Bonito kids и PlayToday).
В Роскачестве сообщили, что все полученные данные организация уже передала в Роспотребнадзор. Служба выдала предостережения о недопустимости нарушений и в некоторых случаях о приостановке реализации продукции, пишет konkurent.ru.