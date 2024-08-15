Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024

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Известный на широкую мировую общественность российский астролог, в прошлом телеведущая, а теперь известный блогер Василиса Володина назвала единственный Знак Зодиака, который в ближайшее время может значительно увеличить свои денежные запасы, сообщает портал Teleprograma. Тельцы

По словам астролога, представители данного Знака Зодиака станут настоящим центром притяжения удачи до конца текущего года. И если ваша жизнь в прошлом катилась под откос, то уже со дня на день она сделает поворот на 180 градусов.