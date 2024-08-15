Житель Сыктывкара писал у себя на странице во ВКонтакте призы к совершению террористического акта

Сыктывкарца обвиняют в публичный призыв к терроризму. Он размещал противоправные посты у себя в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

По данным ведомства, обвиняемый, являясь радикально настроенным активистом, неоднократно публиковал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" комментарии, призывающие к террористической деятельности путем нападений на российских государственных деятелей с целью прекращения их политической деятельности.