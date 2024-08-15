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Житель Сыктывкара писал у себя на странице во ВКонтакте призы к совершению террористического акта

Житель Сыктывкара писал у себя на странице во ВКонтакте призы к совершению террористического актаФото из архива "Про Город"

Сыктывкарца обвиняют в публичный призыв к терроризму. Он размещал противоправные посты у себя в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

По данным ведомства, обвиняемый, являясь радикально настроенным активистом, неоднократно публиковал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" комментарии, призывающие к террористической деятельности путем нападений на российских государственных деятелей с целью прекращения их политической деятельности.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств противоправной деятельности обвиняемого.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

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