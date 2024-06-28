Автомобили будущего: чем потрясли рынок автомобили OMODA и JAECOO

После санкций российский автомобильный рынок претерпел изменения и вошел в фазу бурного роста. Место европейских, японских и американских автомобильных брендов заняли марки из Китая.

Автомобили марки OMODA продолжают завоевывать все большую популярность среди потребителей, что находит свое подтверждение в ежегодной статистике продаж. Согласно данным агентства “АВТОСТАТ”, по результатам 2023 года OMODA уверенно входит в топ-10 среди всех брендов, представленных на российском рынке.

Также в этом году компания JAECOO, чей бренд уже известен на международном рынке, объявила о начале продаж своих автомобилей в России. К осени того же года первая модель этого производителя появилась в более чем 100 дилерских центрах по всей стране. Марки этих автомобилей стали стремительно набирать популярность среди россиян.

Подробнее узнать о преимуществах OMODA и JAECOO корреспондент “Про Города” съездил в дилерский центр “Динамика Сыктывкар” и пообщался со специалистами автосалона.





Преимущества марок машин OMODA и JAECOO

В первую очередь надо отметить очевидные преимущества. Приятно удивляют их габариты и большой салон. Автомобиль оснащен самыми актуальными функциями и приятными дополнениями

— современный дизайн (натуральная кожа внутри салона, и многое другое);

— полноразмерное запасное колесо;

— подогрев и вентиляция сидений, функция массажа;

— подогревы руля и лобового стекла;

— полный бесключевой доступ;

— контроль слепых зон;

— панорама;

— проекция;

— аудиосистема от Sony;

Автомобили смело можно назвать “семейными”, так как их вместительность говорит сама за себя.





Есть ли статистика по продажам этих машин?

— В России они на первом месте по продажам. Автомобили отлично себя зарекомендовали на нашем рынке. В дилерском центре “Динамика Сыктывкар” клиенты приобретают около 40 автомобилей в месяц, что является хорошим показателем в нашем регионе, — поделился менеджер автосалона.

Топ-3 причины, почему нужно выбрать эти автомобили?