Автомобили будущего: чем потрясли рынок автомобили OMODA и JAECOO
- 10:50 28 июня
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- Яна Брюллова
После санкций российский автомобильный рынок претерпел изменения и вошел в фазу бурного роста. Место европейских, японских и американских автомобильных брендов заняли марки из Китая.
Автомобили марки OMODA продолжают завоевывать все большую популярность среди потребителей, что находит свое подтверждение в ежегодной статистике продаж. Согласно данным агентства “АВТОСТАТ”, по результатам 2023 года OMODA уверенно входит в топ-10 среди всех брендов, представленных на российском рынке.
Также в этом году компания JAECOO, чей бренд уже известен на международном рынке, объявила о начале продаж своих автомобилей в России. К осени того же года первая модель этого производителя появилась в более чем 100 дилерских центрах по всей стране. Марки этих автомобилей стали стремительно набирать популярность среди россиян.
Подробнее узнать о преимуществах OMODA и JAECOO корреспондент “Про Города” съездил в дилерский центр “Динамика Сыктывкар” и пообщался со специалистами автосалона.
Преимущества марок машин OMODA и JAECOO
В первую очередь надо отметить очевидные преимущества. Приятно удивляют их габариты и большой салон. Автомобиль оснащен самыми актуальными функциями и приятными дополнениями
— современный дизайн (натуральная кожа внутри салона, и многое другое);
— полноразмерное запасное колесо;
— подогрев и вентиляция сидений, функция массажа;
— подогревы руля и лобового стекла;
— полный бесключевой доступ;
— контроль слепых зон;
— панорама;
— проекция;
— аудиосистема от Sony;
Автомобили смело можно назвать “семейными”, так как их вместительность говорит сама за себя.
Есть ли статистика по продажам этих машин?
— В России они на первом месте по продажам. Автомобили отлично себя зарекомендовали на нашем рынке. В дилерском центре “Динамика Сыктывкар” клиенты приобретают около 40 автомобилей в месяц, что является хорошим показателем в нашем регионе, — поделился менеджер автосалона.
Топ-3 причины, почему нужно выбрать эти автомобили?
— Во-первых, это дизайн. Сейчас это одни из самых красивых автомобилей на рынке. Во-вторых, оснащение, ведь за определенный бюджет вы получите современные функции, среди которых есть также светодиодная оптика, двойной стеклопакет как для шумоизоляции, так и для светоизоляции. И, в-третьих, гарантия на автомобиль действует до 7 лет или до 200 тысяч километров по пробегу,
— рассказал менеджер.
Кроме того, дополнительно в машинах установлено закрытие порогов, благодаря которым вы не запачкаете одежду, выходя из авто.
Как часто клиенты после тест-драйва принимают решение о покупке?
— Часто люди очень даже боятся садиться в машину, многие думают, что их обманут. Но тест-драйв является важной составляющей в процессе выбора своего автомобиля. Ведь после него вероятность на 95%, что его купят сразу, — ответил менеджер.
Почему JAECOO и OMODA называют автомобилями будущего?
— Машины хорошо себя зарекомендовали на рынке. Эти бренды берут своими современными дизайнами. Производители планируют двигаться дальше в направлении по усовершенствованию этих моделей. Скоро будут гибридные версии и электроверсии, а также электрические автомобили. У гибридных будет два варианта: электрическая и на бензине. Мы идем к будущему, — заверил менеджер.
В чем преимущество полного привода?
— Два бренда обладают этой функцией. У них есть как полный привод, так и передний. Вы сможете отправиться на пляж, в горную местность, в путешествие, куда угодно. Автомобили не маленькие, полный привод дает ощущение уверенности на дороге. Система включается за 0,01 секунду, — рассказал менеджер.
— Модели различаются коробками передач. У полноприводной двигатель усиленный робот, он будет мощнее. А у переднеприводной коробка вариатор. Но все равно можно не думать о препятствиях, — дополнила маркетолог.
Как приобрести автомобиль выгодно?
— На сегодняшний день в дилерском салоне “Динамика Сыктывкар” действует очень хорошая выгода для клиентов по программе трейд-ин. Это когда вы сдаете свой старый автомобиль в обмен на новый. Скидка достигает до 380 тысяч рублей, — поделилась маркетолог.
Программа распространяется на любые марки автомобилей. Самое главное условие, чтобы автомобиль был во владении не менее трех месяцев, либо в вашей собственности, либо ближайших родственников. Это могут быть братья, сестры, родители.
По статистике этой программой пользуются 85-90% человек.
— К примеру пришел клиент, он получает скидку за автомобиль, и еще сумма оцененной машины уходит либо на первоначальный взнос, либо на всю оплату. Есть все кредитные программы, имеется сотрудничество со всеми банками, — завершила рассказ маркетолог.
Также действует рассрочка 0,1%:
— нет первоначального взноса;
— гибкие условия: срок до 7 лет.
Стоимость JAECOO J8 от 3 999 000 рублей. OMODA С5 от 1 999 900, а OMODA S5 (седан) от 1 689 900 рублей.
Приходите на тест-драйв в дилерский центр “Динамика Сыктывкар”.
Контактная информация:
Сообщества в ВК: https://vk.com/omoda_komi, https://vk.com/jaecoo_komi.
Телефон: 8(8212) 25-11-33.
Адрес в Сыктывкаре: улица Морозова, 211.
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