В Сыктывкаре в местечке Верхний Чов перевернулась иномарка: водитель погиб

В Сыктывкаре в результате ДТП погиб водитель. Авария произошла в Верхнем Чове. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Коми.

По информации ведомства, аварию зафиксировали 15 августа около 12: 07. Мужчина 1958 года рождения управлял автомобилем марки "Фольксваген Поло". Он ехал по улице 2-й Промышленной. У дома №27 он потерял контроль над иномаркой, съехал в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.