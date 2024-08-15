Молодых семейных пар из Коми будут учить воспитывать детей

24 и 25 августа в Ухте, Республика Коми, пройдет форум "Медовый месяц", направленный на поддержку молодых семей. Мероприятие для родителей, семейных пар и молодых людей от 18 до 35 лет предложит образовательную и коммуникационную платформу.

Программа форума охватывает государственную молодежную политику и включает лекции по семейной психологии, финансовому планированию и воспитанию детей. Вход свободный как офлайн, так и онлайн.