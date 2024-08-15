Молодых семейных пар из Коми будут учить воспитывать детей
- 16:00 15 августа
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива
24 и 25 августа в Ухте, Республика Коми, пройдет форум "Медовый месяц", направленный на поддержку молодых семей. Мероприятие для родителей, семейных пар и молодых людей от 18 до 35 лет предложит образовательную и коммуникационную платформу.
Программа форума охватывает государственную молодежную политику и включает лекции по семейной психологии, финансовому планированию и воспитанию детей. Вход свободный как офлайн, так и онлайн.
Особенное внимание уделяется умению предотвращать и разрешать конфликты. В этом поможет тренинг "Конфликтовать не модно", который проведет Наталья Изъюрова, опытный тренер медиаторов и юрист. Участники научатся ставить себя на место другого, разрабатывать решения кризисных ситуаций и вести конструктивный диалог.