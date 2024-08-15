Мало не будет никому: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и к чему оно приведет
- 18:00 15 августа
- 12+
- Служба новостей
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что угроза начала Ла-Нинья осенью составляет 60-70% , однако ее влияние на атмосферу будет меньше оказываться из-за высокой температуры Мирового океана вне тропиков. Это связано с тем, что предшествующее явление Эль-Ниньо было настолько интенсивным, что привело к экстремально теплой воде в умеренных широтах Тихого и Атлантического океанов, что приводит к изменению глобальной глобальной температуры.
Вильфанд также отметил, что 2024 год уже побил температурные рекорды 2023 года, и вполне вероятно, что такая тенденция сохранится до конца года. Несмотря на ожидания, что Ла-Нинья может немного замедлить рост температуры, климатологи считают, что глобальное потепление будет продолжаться, и в ближайшие месяцы не ожидается значительного похолодания.
Ла-Нинья — это климатическое явление, противоположное Эль-Ниньо, характеризующееся значительным понижением температуры поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Это явление возникает, когда стабильные восточные ветры гонят теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии, что приводит к подъему холодной воды из глубин океана и похолоданию в регионе.
Ла-Нинья оказывает охлаждающее воздействие на климат в различных регионах планеты, особенно в тропиках. Это может влиять на погодные условия по всему миру, включая изменение характеристик ураганов в Атлантическом и Тихоокеанском регионах. Проявление Ла-Нинья часто сохраняется дольше пяти месяцев и может иметь различные последствия в зависимости от своей интенсивности и продолжительности, пишет pg12.ru.