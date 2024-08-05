Пропавшего 21-летнего жителя Коми нашли без головы

Семья раскрыла детали трагической гибели молодого жителя Коми. Тело пропавшего 21-летнего жителя Коми обнаружили обезглавленным. Об этом сообщает "Комсомольская правда Коми".

Знакомые пропавшего 21-летнего Андрея Кожокару рассказали об обстоятельствах того, как его нашли. В беседе с журналистом «КП-Коми» один из родственников пропавшего сообщил, что тело юноши было без головы.