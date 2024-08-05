Пропавшего 21-летнего жителя Коми нашли без головы
- 11:45 5 августа
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- Елизавета Петрова
Фото из семейного архива
Семья раскрыла детали трагической гибели молодого жителя Коми. Тело пропавшего 21-летнего жителя Коми обнаружили обезглавленным. Об этом сообщает "Комсомольская правда Коми".
Знакомые пропавшего 21-летнего Андрея Кожокару рассказали об обстоятельствах того, как его нашли. В беседе с журналистом «КП-Коми» один из родственников пропавшего сообщил, что тело юноши было без головы.
"Обнаружили его без головы, рядом лежали водительские права. Экспертиза была проведена 2 августа, но голову так и не нашли", — сообщил родной человек погибшего.
Эту информацию подтвердили и представители правоохранительных органов. Андрея нашли в окрестностях поселка Лыаёль.