Сыктывкарец вложил в псевдо-биржу пять миллионов рублей и все потерял

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель столицы Коми потерял на псевдо-бирже пять миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД. В отделение полиции Сыктывкара поступило заявление от местного жителя о хищении его денежных средств. Мужчина рассказал, что заинтересовался возможностью заработка на финансовом рынке. Под влиянием этой идеи он с энтузиазмом откликнулся на предложение получать советы от фальшивого трейдера, который обещал указать, куда инвестировать и сколько вложить для быстрого получения прибыли.

Следуя указаниям своего "куратора", начинающий инвестор начал активно торговать ценными бумагами. В личном кабинете, который был создан с помощью того же "помощника", он видел графики и диаграммы, обещающие высокие доходы. Мнимый специалист настоятельно рекомендовал делать крупные вложения.

Заявитель, вероятно, продолжал бы переводить деньги кибермошенникам, если бы его транзакции не начали отклоняться в онлайн-приложениях. Поняв, что что-то пошло не так, он обратился в банк. Сотрудник финансового учреждения, заподозрив мошенничество, вызвал полицию.

В результате мужчина успел отправить мошенникам 4, 9 млн рублей, включая около 1, 5 млн рублей, взятых в кредит, 2 млн рублей, занимаемых у знакомой, и его собственные сбережения.