Экс-жительница Коми Юлия Ступак вышла из состава сборной РФ

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак объявила о своем решении покинуть состав сборной России. Ступак, известная своими выдающимися достижениями в спорте, решила попробовать свои силы вне профессионального спорта. Этот шаг стал неожиданностью для многих поклонников и коллег спортсменки.

Как сообщает worldrussia.com, в апреле стало известно, что Юлия Ступак вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Натальей Терентьевой вошли в проект состава сборной России на сезон 2024/25. Однако позже Ступак уточнила, что она находится не в основном составе сборной, а на самоподготовке. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее сообщала, что спортсменка испытывает психологические трудности из-за отсутствия международных выступлений и может завершить карьеру по окончании сезона.