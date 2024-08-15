В Сыктывкаре отдел истории Нацмузее Коми будут ремонтировать за счет федерального бюджета

Фото из архива "Про Город"

Нацмузей Коми получит федеральное финансирование для ремонта отдела истории. Министр культуры региона Гульнара Идрисова сообщила, что власти республики не отказались от ремонта здания по адресу Ленина, 57. Этот дом построен в начале 20 века и является объектом культурного наследия. Необходимая документация для ремонта согласована и утверждена государственной экспертизой.

Стоимость работ составляет 333, 8 млн рублей. Финансирование планируется найти в новом нацпроекте "Семья" на следующий год. По поручению президента Путина будет разработана программа для ремонта объектов культурного наследия, в которую республика подала заявку.

Изначально капитальный ремонт планировали начать в 2018 году. Проект нового облика здания готовили с 2016 года, предполагая восемь экспозиционных залов, исторические интерьеры, лектории и музейный магазин. Однако подрядчик ООО "Наследие" не выполнил необходимые исследования почвы, что привело к судебным разбирательствам и включению компании в реестр недобросовестных поставщиков. В результате ремонт отложили, договор с "Наследием" расторгли.