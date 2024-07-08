Здоровые кости и сильный иммунитет: почему нужны витамин D и кальций

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С приходом лета многие из нас начинают больше времени проводить на свежем воздухе, наслаждаться солнечными днями, активным отдыхом, а также свежими овощами, фруктами и ягодами,которые богаты микроэлементами. Зачем, казалось бы, в это время принимать добавки – ведь они и так повсюду? Но есть два элемента, которые врачи рекомендуют принимать круглый год, особенно жителям северных регионов. Их тяжело получить в повседневной жизни, но их тандем влияет абсолютно на весь организм. Речь идет про Витамин D и кальций. Они тесно связаны и играют важную роль в поддержании здоровья костной системы и общего здоровья организма. Их тандем обеспечивает:

здоровье костной системы и снижение риска остеопороза; оптимальное усвоение кальция в кишечнике; поддержание необходимого уровня кальция в крови. Витамин D не случайно называют “солнечным витамином”. Он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей и играет важнейшую роль в поддержании здоровья. Витамин D способствует:

регуляции иммунной системы, помогая организму эффективно бороться с инфекциями; нормализации функций щитовидной железы; поддержанию мышц; регулированию свертываемости крови; поддержанию здоровья костей, способствуя усвоению кальция.

Кальций — наш основной строительный минерал формирования и поддержания здоровых костей и зубов. Витамин D способствует минерализации костной ткани, что делает ее крепкой и устойчивой к переломам. Недостаток витамина приводит к недостаточной минерализации костей и может вызвать их ослабление, увеличивая риск остеопороза и переломов.

При этом прием кальция может быть неэффективным, если в организме недостаточно Витамина D: “солнечный” витамин помогает организму усваивать кальций из пищи, стимулируя выработку белка, который транспортирует кальций через стенку кишечника в кровь.

При нормальном уровне этих элементов можно заметить:

нормализацию работы сердца, мышц и нервной системы; регуляцию процессов свертывания крови.

Что будет при дефиците этих элементов?

На ранних стадиях дефицит витамина Д и кальция проявляется в виде таких симптомов:

боль в костях, мышечная слабость, сниженный иммунитет, общая слабость, сонливость даже при достаточном количестве сна.



У детей дефицит витамина D и Кальция может вызвать рахит — недостаточную минерализацию костной ткани, а у взрослых – остеопороз — заболевание, при котором снижается плотность костной ткани, что делает кости более ломкими и уязвимыми к переломам. Это особенно опасно для пожилых людей, у которых риск переломов значительно возрастает.

Исследования также показывают, что дефицит витамина D может быть связан с повышенным риском развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.





Поддержание уровня витамина D и кальция важно и в летний период

Витамин Д больше всего образуется под воздействием солнечных лучей, а кальций — через диету (молочные продукты, зеленые овощи). Однако естественным путем набрать их норму тяжело – можно получать элементы и через добавки, но только по рекомендации врача.

Каждый организм уникален и требует индивидуального подхода.

Уровень витаминов, минералов и других важных веществ может существенно различаться у разных людей. Например, одна и та же доза витамина D может быть недостаточной для одного человека и избыточной для другого. Анализы помогают точно определить, каких веществ не хватает в организме и в каких дозах их необходимо принимать.

Контроль уровня этих элементов поможет не только сохранить иммунитет, но и своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем.





Где узнать уровень витамина D и Кальция выгодно и быстро?

Медицинский центр ДЦЛИ предлагает комплексное обследование, включающее анализы на уровень витамина D и кальция в крови. До конца лета в ДЦЛИ действует акция: забор крови, витамин D и кальций за 1000 рублей. Процесс занимает не более 15 минут, а результаты приходят на электронную почту уже через 2 дня.

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