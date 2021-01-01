Родителям школьников: 3 важных совета, как подготовиться к школе

1. Родителям важно помнить, что школа — это такое место, которое призвано давать образование вашему ребенку. Школа не должна занимать центральное место в жизни всей семьи. Не школе определять, хорош ваш ребенок или нет. И если возникает ситуация, когда родителям будут говорить о неправоте ученика, то факт надо перепроверить, прежде чем принимать решение. У ребенка в школе будет много напряженных моментов. Ребенок должен быть уверен, чтобы ни случалось в школе, дома у него самый надежный тыл, где настоящая зона комфорта.



Первый совет рекомендует Дима Зицер – педагог, основатель Института Неформального образования и Школы неформального образования “Апельсин”, популярный писатель и блогер.

Хорошие родители заранее задаются вопросом, как подготовить своего ребенка к школе. И это не только про то, что купить к 1 сентября. Чаще всего мам и пап интересует, как сделать начало обучения максимально комфортным и эффективным, чтобы ребенку понравилось быть учеником. Собрали для вас полезные советы от педагогов и психологов.

3. Важно заботиться о здоровье и отдыхе: учеба требует много энергии и внимания, поэтому важно поддерживать хорошее физическое и эмоциональное состояние. Спать достаточное количество часов (рекомендуется минимум 8), правильно питаться и заниматься физической активностью. Найти время для хобби и общения с друзьями, чтобы поддерживать баланс между учебой и личной жизнью. Регулярные перерывы между занятиями также помогут оставаться продуктивными и сфокусированными.



Последующие советы рекомендованы детскими психологами.

2. Совершайте покупки вместе с ребенком. Если это возможно, берите его с собой за покупками. Это даст ему чувство участия и ответственности. Вместе выбирайте рюкзак, тетради и другие принадлежности. Не забудьте и про внешкольную деятельность, чтобы помимо учебы, у ребенка были занятия, на которых он будет познавать новое: знакомится с искусством, заниматься спортом, современными направлениями, как робототехника и прочие кружки. Таким образом ребенок будет в кругу единомышленников, а значит обретет больше друзей.