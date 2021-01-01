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Образование

Родителям школьников: 3 важных совета, как подготовиться к школе

1. Родителям важно помнить, что школа — это такое место, которое призвано давать образование вашему ребенку. Школа не должна занимать центральное место в жизни всей семьи. Не школе определять, хорош ваш ребенок или нет. И если возникает ситуация, когда родителям будут говорить о неправоте ученика, то факт надо перепроверить, прежде чем принимать решение. У ребенка в школе будет много напряженных моментов. Ребенок должен быть уверен, чтобы ни случалось в школе, дома у него самый надежный тыл, где настоящая зона комфорта.

Первый совет рекомендует Дима Зицер – педагог, основатель Института Неформального образования и Школы неформального образования “Апельсин”, популярный писатель и блогер.
Хорошие родители заранее задаются вопросом, как подготовить своего ребенка к школе. И это не только про то, что купить к 1 сентября. Чаще всего мам и пап интересует, как сделать начало обучения максимально комфортным и эффективным, чтобы ребенку понравилось быть учеником. Собрали для вас полезные советы от педагогов и психологов.
3. Важно заботиться о здоровье и отдыхе: учеба требует много энергии и внимания, поэтому важно поддерживать хорошее физическое и эмоциональное состояние. Спать достаточное количество часов (рекомендуется минимум 8), правильно питаться и заниматься физической активностью. Найти время для хобби и общения с друзьями, чтобы поддерживать баланс между учебой и личной жизнью. Регулярные перерывы между занятиями также помогут оставаться продуктивными и сфокусированными.

Последующие советы рекомендованы детскими психологами.
2. Совершайте покупки вместе с ребенком. Если это возможно, берите его с собой за покупками. Это даст ему чувство участия и ответственности. Вместе выбирайте рюкзак, тетради и другие принадлежности. Не забудьте и про внешкольную деятельность, чтобы помимо учебы, у ребенка были занятия, на которых он будет познавать новое: знакомится с искусством, заниматься спортом, современными направлениями, как робототехника и прочие кружки. Таким образом ребенок будет в кругу единомышленников, а значит обретет больше друзей.
Специальные советы для первоклассников от школьного учителя:
Нужно ли ребенку к первому классу уметь читать и писать?
– Официально иметь эти навыки к первому классу не требуется, но практика показывает, что без них малышу в школе будет довольно трудно. Поэтому есть список необходимых навыков:
– важно подготовить руку ребенка к письму. Для этого нужно регулярно развивать мышцы кисти, давать им нагрузку. Дошкольник должен уметь работать руками — мастерить, лепить, рисовать, вырезать;
– чем лучше ребенок читает, тем проще ему учиться. Рекомендуется идти в школу, уже умея читать, потому что практически весь материал сейчас дается в текстовом виде. Ребенок должен уметь прочитать задание, понять его и выполнить. Уже в конце первого класса дети пишут итоговые работы, где проверяется уровень смыслового чтения;
– важно дать дошкольнику базовые математические понятия. Успех в математике зависит от умения ребенка двигаться в трехмерном пространстве. Помогите ему свободно владеть такими понятиями, как “вверх-вниз”, “вправо-влево”, “прямо, по кругу, наискосок”, “горизонтально-вертикально”, “больше-меньше”, “старше-моложе” и так далее.

"Pro Город" составил подборку компаний и медицинских учреждений в Сыктывкаре, которые помогут подготовиться к началу учебного года без лишнего стресса и суеты, а также сэкономить благодаря выгодным предложениям.

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Откройте мир вдохновения! Где в Сыктывкаре получить дополнительное образование детям от 5 до 18 лет

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования “Дворец творчества детей и учащейся молодежи” приглашает детей от 5 до 18 лет в разнообразные объединения и творческие студии Дворца.

В 2024-2025 учебном году Дворец предлагает обширный спектр видов деятельности для любых детских интересов, включая ребят с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

В числе направлений:
– ИЗО и дизайн, включая цифровой - основа для развития эстетического вкуса и творческого мышления;
– Моделирование из бумаги и основы рукоделия - обучение практическим навыкам и развитие моторики;
– Театральное творчество и хореография - для будущих актеров и танцоров;
– Вокальное искусство и игра на инструментах - опытные педагоги помогут раскрыть музыкальные таланты;
– Лего конструирование и 3D моделирование - для будущих инженеров и архитекторов;
– Ардуино и компьютерные технологии (графика, программирование веб-сайтов, Scratch программирование) - основы для будущих IT-специалистов и программистов;
– Бокс и шахматы - физическое и интеллектуальное развитие;
– Авиа-авто и судомоделирование - для тех, кто мечтает создавать машиностроительные шедевры;
– Аниматорское искусство и подвижные игры, проектирование, журналистика, блогинг, тележурналистика, цифровая фотография - масса возможностей для самовыражения и волонтерства, проектной деятельности, до получения дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.

Ежемесячная стоимость программ, реализующихся платно, определяется в соответствии с количеством часов занятий в неделю. Также предоставляются льготы при наличии соответствующих документов, чтобы сделать образование доступным для всех.

К платным занятиям относятся программы для дошкольников:
– “ДоМиСолька”, введение в эстрадное пение, ансамбль “Дружба”;
– “АБВГД-ейка”, развитие речи, математика;

Для школьников:
– “Звуки струн”, основы игры на укулеле и гитаре, “Лад”.

Режим работы приемной комиссии:
  • с начала июля по 14 августа: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00.
  • с 15 августа по 5 сентября: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 14:00.

Для записи ребенка, вам нужно представить следующий пакет документов:
– паспорт родителя и паспорт ребенка (с 14 лет);
– номер активированного сертификата ПФДО (Персонифицированное Финансирование Дополнительного Образования);
– заявление о приеме (на сайте вкладка: прием 2024-2025);
– согласия на обработку и распространение персональных данных по установленной форме.

Вам и вашему ребенку всегда будут рады во Дворце творчества детей и учащейся молодежи. Квалифицированные педагоги и уютная атмосфера помогут вашему ребенку раскрыть свой потенциал и обрести новые увлечения и друзей, профессионально сориентироваться в жизни.
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