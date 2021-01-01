Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования “Дворец творчества детей и учащейся молодежи” приглашает детей от 5 до 18 лет в разнообразные объединения и творческие студии Дворца.
В 2024-2025 учебном году Дворец предлагает обширный спектр видов деятельности для любых детских интересов, включая ребят с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). В числе направлений:
– ИЗО и дизайн, включая цифровой - основа для развития эстетического вкуса и творческого мышления;
– Моделирование из бумаги и основы рукоделия - обучение практическим навыкам и развитие моторики;
– Театральное творчество и хореография - для будущих актеров и танцоров;
– Вокальное искусство и игра на инструментах - опытные педагоги помогут раскрыть музыкальные таланты;
– Лего конструирование и 3D моделирование - для будущих инженеров и архитекторов;
– Ардуино и компьютерные технологии (графика, программирование веб-сайтов, Scratch программирование) - основы для будущих IT-специалистов и программистов;
– Бокс и шахматы - физическое и интеллектуальное развитие;
– Авиа-авто и судомоделирование - для тех, кто мечтает создавать машиностроительные шедевры;
– Аниматорское искусство и подвижные игры, проектирование, журналистика, блогинг, тележурналистика, цифровая фотография - масса возможностей для самовыражения и волонтерства, проектной деятельности, до получения дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.
Ежемесячная стоимость программ, реализующихся платно, определяется в соответствии с количеством часов занятий в неделю. Также предоставляются льготы при наличии соответствующих документов, чтобы сделать образование доступным для всех.К платным занятиям относятся программы для дошкольников:
– “ДоМиСолька”, введение в эстрадное пение, ансамбль “Дружба”;
– “АБВГД-ейка”, развитие речи, математика;Для школьников:
– “Звуки струн”, основы игры на укулеле и гитаре, “Лад”.Режим работы приемной комиссии:
Для записи ребенка, вам нужно представить следующий пакет документов:
- с начала июля по 14 августа: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00.
- с 15 августа по 5 сентября: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 14:00.
– паспорт родителя и паспорт ребенка (с 14 лет);
– номер активированного сертификата ПФДО (Персонифицированное Финансирование Дополнительного Образования);
– заявление о приеме (на сайте вкладка: прием 2024-2025);
– согласия на обработку и распространение персональных данных по установленной форме.
Вам и вашему ребенку всегда будут рады во Дворце творчества детей и учащейся молодежи. Квалифицированные педагоги и уютная атмосфера помогут вашему ребенку раскрыть свой потенциал и обрести новые увлечения и друзей, профессионально сориентироваться в жизни.