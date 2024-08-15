Коми заняла 17 место в рейтинге регионов с самыми быстрыми темпами роста зарплат
- 23:20 15 августа
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- Инесса Богатая
Республика Коми заняла 27-е место по уровню зарплат в России и 17-е место по темпу их роста. Средняя зарплата в регионе увеличилась до 65, 3 тыс. рублей, что выше большинства регионов СЗФО, кроме Ленинградской и Мурманской областей и Санкт-Петербурга. Лидером по уровню зарплат стала Чукотка с 127 тыс. рублей, за ней следуют Магаданская область (111 тыс. рублей) и ЯНАО (98, 4 тыс. рублей).
За год зарплаты в Коми выросли на 49% (или на 21, 5 тыс. рублей), что выше многих других регионов, хотя некоторые, как Чукотка, Ингушетия и Забайкальский край, показали еще более значительный рост.
Главный эксперт hh.ru, Наталья Данина, отметила, что работодатели не удерживают зарплаты на одном уровне, а устойчиво их повышают, что важно для мотивации работников на фоне рыночной экономики и инфляции.