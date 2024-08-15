В Инте все еще не могут выбрать нового руководителя администрации
- 20:45 15 августа
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- Инесса Богатая
14 августа депутаты провели внеочередное заседание совета, чтобы избрать временно исполняющего обязанности главы муниципальной администрации, но решение снова не было принято.
Как сообщила председатель совета Ирина Артеева в интервью БНК, для принятия решения требуется 11 голосов, а за назначение проголосовало лишь 10 депутатов. По словам Артеевой, депутат Олег Меладзе из партии "Справедливая Россия" "занимается саботажем".
Кроме того, Ирина Артеева отметила, что на заседании отсутствовали четыре депутата: Антонина Ковалевская из КПРФ, Кристина Морозова из "Справедливой России", Надежда Тимошенко и Владимир Красношапка из ЛДПР. Она добавила, что ни письменного, ни устного объяснения отсутствия они не предоставили.
Новое внеочередное заседание планируется провести 15 августа.
В Сыктывкаре 11 августа арестовали мэра Инты Владимира Киселева. В отношении него возбуждено уголовное дело на основе материалов, собранных региональным управлением ФСБ и управлением экономической безопасности МВД по Коми. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.