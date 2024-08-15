В Инте все еще не могут выбрать нового руководителя администрации

Фото администрации Инты

14 августа депутаты провели внеочередное заседание совета, чтобы избрать временно исполняющего обязанности главы муниципальной администрации, но решение снова не было принято. Как сообщила председатель совета Ирина Артеева в интервью БНК, для принятия решения требуется 11 голосов, а за назначение проголосовало лишь 10 депутатов. По словам Артеевой, депутат Олег Меладзе из партии "Справедливая Россия" "занимается саботажем".

Кроме того, Ирина Артеева отметила, что на заседании отсутствовали четыре депутата: Антонина Ковалевская из КПРФ, Кристина Морозова из "Справедливой России", Надежда Тимошенко и Владимир Красношапка из ЛДПР. Она добавила, что ни письменного, ни устного объяснения отсутствия они не предоставили.

Новое внеочередное заседание планируется провести 15 августа.