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В Инте все еще не могут выбрать нового руководителя администрации

В Инте все еще не могут выбрать нового руководителя администрацииФото администрации Инты

14 августа депутаты провели внеочередное заседание совета, чтобы избрать временно исполняющего обязанности главы муниципальной администрации, но решение снова не было принято.

Как сообщила председатель совета Ирина Артеева в интервью БНК, для принятия решения требуется 11 голосов, а за назначение проголосовало лишь 10 депутатов. По словам Артеевой, депутат Олег Меладзе из партии "Справедливая Россия" "занимается саботажем".

Кроме того, Ирина Артеева отметила, что на заседании отсутствовали четыре депутата: Антонина Ковалевская из КПРФ, Кристина Морозова из "Справедливой России", Надежда Тимошенко и Владимир Красношапка из ЛДПР. Она добавила, что ни письменного, ни устного объяснения отсутствия они не предоставили.

Новое внеочередное заседание планируется провести 15 августа.

В Сыктывкаре 11 августа арестовали мэра Инты Владимира Киселева. В отношении него возбуждено уголовное дело на основе материалов, собранных региональным управлением ФСБ и управлением экономической безопасности МВД по Коми. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

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