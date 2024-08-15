В Сыктывкаре снова подорожал бензин

В Сыктывкаре наблюдается рост цен на бензин. Стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась в среднем на один-два рубля, а АИ-95 на некоторых АЗС выросла на целых шесть рублей.

Подорожание коснулось и дизельного топлива. Теперь его можно приобрести в среднем за 65-66 рублей, что на рубль больше, чем в июле.