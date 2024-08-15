В Сыктывкаре снова подорожал бензин
- 17:30 15 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре наблюдается рост цен на бензин. Стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась в среднем на один-два рубля, а АИ-95 на некоторых АЗС выросла на целых шесть рублей.
Подорожание коснулось и дизельного топлива. Теперь его можно приобрести в среднем за 65-66 рублей, что на рубль больше, чем в июле.
Актуальные цены на заправках:
Компания "ЛУКОЙЛ"
АИ-92 - 50, 33 руб. (ранее 49, 9 руб.) - плюс 43 коп.
АИ-95 - 56, 37 руб. (ранее 54, 63 руб.) - плюс 1 руб. 74 коп.
ДТ - 66, 86 руб. (ранее 66, 16 руб.) - плюс 70 коп.
"Движение Коми"
АИ-92 - 47, 7 руб. (ранее 48, 99 руб.) - минус 1 руб. 29 коп.
АИ-95 - 56, 3 руб. (ранее 53, 99 руб.) - плюс 2 руб. 31 коп.
ДТ - 66, 7 руб. (ранее 65, 99 руб.) - плюс 71 коп.
Компания "2000"
АИ-92 - 48, 5 руб. (ранее 47, 90 руб.) - плюс 60 коп.
АИ-95 - 59, 6 руб. (ранее 53, 50 руб.) - плюс 6 руб. 10 коп.
ДТ - 65, 20 руб. (ранее 64, 20 руб.) - плюс 1 руб.