Засыпаю в слив 1 стакан — засор уносит в трубу воронкой: вот что творит порошок из аптеки — конец мучениям с вантузом

Засоры в трубах — наиболее частая проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый. Чаще всего страдают раковины на кухне: накопления жира, пищевых остатков и прочего мусора образуют непроходимые пробки, из-за чего вода перестает беспрепятственно уходить в канализацию.

Есть множество способов бороться с засорами своими силами. Делимся проверенным рецептом, для которого понадобится всего 2 ингредиента, которые, реагируя между собой и образуя пену с газами, протолкнут засор в трубу. Работать лучше в перчатках.