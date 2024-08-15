Засыпаю в слив 1 стакан — засор уносит в трубу воронкой: вот что творит порошок из аптеки — конец мучениям с вантузом
- 11:04 15 августа
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- Служба новостей
Засоры в трубах — наиболее частая проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый. Чаще всего страдают раковины на кухне: накопления жира, пищевых остатков и прочего мусора образуют непроходимые пробки, из-за чего вода перестает беспрепятственно уходить в канализацию.
Есть множество способов бороться с засорами своими силами. Делимся проверенным рецептом, для которого понадобится всего 2 ингредиента, которые, реагируя между собой и образуя пену с газами, протолкнут засор в трубу. Работать лучше в перчатках.
Нам понадобятся:
- сода — 200 г;
- борная кислота 200 г;
- горячая вода — 2 л.
Высыпьте в отверстие слива соду и борную кислоту. Залейте туда же кипяток. Будьте осторожны: произойдёт реакция с бурлением и всплеском жидкости.
Оставьте состав в раковине на 20 минут, чтобы компоненты состава растворили засор. Промойте трубу горячей водой еще раз. В «запущенных» случаях повторите манипуляцию, советуют эксперты «Перхим».
Такой способ пробивает большинство бытовых засоров в сливах труб на кухне. При застревании в трубах посторонних предметов (ваты, салфеток, тряпок) состав, увы, не поможет. Здесь потребуется механическая очистка, пишет hibiny.ru.